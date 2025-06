Chiesa, il Napoli già in pressing: cosa filtra

AFP via Getty Images

Napoli-Chiesa: cosa succede

Sono presto diventate virali le dichiarazioni di, che oggi si è raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche del suo turbolento addio alla Juventus , "spinto" da Thiago Motta che la scorsa estate gli ha comunicato di non ritenerlo utile per il suo progetto. L'esterno azzurro, fresco vincitore della Premier League con il Liverpool, sembra destinato a diventare uno dei giocatori più chiacchierati del mercato estivo, con un club già forte su di lui.Si tratta deldi Antonio Conte, che lo ha individuato come il profilo ideale per rinforzare la sua squadra, apprezzandone tecnica, intelligenza tattica ed esperienza ad alti livelli. Stando a Calciomercato.com, il tecnico ha incaricato il ds Giovanni Manna di sondare il terreno, facendo leva anche sul legame personale che lo unisce al giocatore, nella speranza di convincerlo a sposare il progetto partenopeo. Nel frattempo il Liverpool starebbe valutando l’ipotesi di concedere a Chiesa una nuova opportunità, ma non si opporrebbe a una sua cessione qualora arrivasse un’offerta significativa.