Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, le big europee continuano a sperare di poter trattare con la Juventus perL'esterno ex Fiorentina ha disputato un Mondiale su livelli altissimi, ma la Juve fino ad ora ha sempre rifiutato qualsiasi contatto con altre società ritenendo il giocatore incedibile.Secondo il quotidiano torinese, ilpotrebbe però presto tornare alla carica per Chiesa: dopo aver rifiutato gli 80 milioni messi sul piatto dal, difficilmente la Juve prenderà in considerazione altre offerte. Il club bianconero ha già fatto sapere cheil suo gioiello, anche in caso di offerte folli.