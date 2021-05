15 reti e 11 assist stagionali, record personale. Di questi, 4 gol e 1 assist al primo anno in Champions League. Federico Chiesa è stato protagonista di una stagione alla Juventus ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. I numeri restituiscono solo una parte di quanto fatto dall'ex Viola, perché non raccontano lo spirito di abnegazione e la grinta messa in ogni partita, quella che è mancata ad altri compagni di squadra più navigati, per ampi tratti della stagione. A colpi di scatti a testa bassa, recuperi difensivi e spunti nell'area avversaria, Chiesa si è preso la Juventus, fino a diventarne una delle colonne portanti del prossimo futuro. Alzi la mano chi ci avrebbe scommesso un euro.