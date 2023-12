Dopo aver ritrovato il gol contro il Genoa, si aspettano novità per Federico Chiesa e quel rinnovo di contratto su cui la Juve sta lavorando. Come riferisce calciomercato.com, uno sforzo per lo stipendio sembra necessario, se la Juve puntava a confermare l'attuale compenso (6 milioni netti bonus inclusi), un passo verso l'alto per avvicinare gli ingaggi degli altri top già presenti in rosa sembra inevitabile. L'attuale contratto di Chiesa scade nel 2025 e il piano del club è di prolungare il legame di almeno un'altra stagione.