"4/5 - Quattro dei cinque gol di Federico Chiesa in Serie A con la Juventus sono stati segnati nel gennaio 2021; in generale, ha realizzato il 29% delle sue reti nel massimo campionato in questo mese (9 su 31). Propositi".



Così Opta racconta l'impatto di Federico Chiesa sul gennaio della Juventus, un dato che torna in varie fasi della sua breve ma già ricca carriera. Un uomo in più, un fattore, specialmente in questa fase.