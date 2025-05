Chiesa, il coro dei tifosi del Liverpool fa il giro dei social: 'Ha mandato a fan***o la Juventus'

Getty Images

Nonostante il campo, è stato amore tra Federicoe i tifosi del. Dopo il suo arrivo ad Anfield, l'esterno azzurro ha conquistato i cuori dei Reds con le sue giocate, la grinta e quel gol meraviglioso in FA Cup. Ma ora c'è anche il sigillo più iconico: un coro tutto per lui, nato sugli spalti e rimbalzato sui social, diventato virale nel giro di poche ore.Il testo – già tradotto anche in italiano – è diretto, pungente, come nella miglior tradizione del tifo britannico:"Puoi sentirli piangere a TorinoFederico è qui per vincere

Una chiacchierata con SlotE ha detto 'Fan**lo Juve,sono del Liverpool ora'"Un chiaro riferimento al suo passato bianconero e alla scelta – forte, convinta – di intraprendere una nuova avventura sotto la guida di Arne Slot. Il passaggio dal bianconero al rosso, con tutto il carico emotivo che comporta, non è passato inosservato, e i tifosi del Liverpool hanno voluto celebrarlo a modo loro, tra orgoglio e provocazione.