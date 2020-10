1









Giancarlo Dotto, sul Corriere dello Sport oggi in edicola, ha parlato così dell'addio sempre più probabile di Federico Chiesa alla Fiorentina: "A 23 anni, dopo essere calcisticamente cresciuto in viola, una magnifica periferia dell'impero, eternamente definito promessa e poi progetto di campione e poi quasi campione o forse campione, campione sì, però, il ragazzo vuole saperne di più. Lui per primo. Mettersi alla prova nella sfida totale. Diventare o non diventare definitivamente quello che è o forse non è. Al fianco di gente come Cristiano Ronaldo e Dybala, dove non puoi barare, dove puoi sfangare una decente comparsata o giocartela da protagonista. Così andò per Roby Baggio, 30 anni prima, la stessa strada, dalla Fiorentina alla Juventus. (...) Commisso farà bene a lasciarlo andare. Non solo perché è sacrosanto abbandonare le cose che ci abbandonano, ma perché l'infelicità di Chiesa a Firenze rischia di diventare l'infelicità di tutti".