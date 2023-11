Appena finita la partita,legge i messaggi sul telefonino e in uno dei primi c’è scritto: "Complimenti, sei un grande e l’Italia ha bisogno di te" e Federico risponde immediatamente con l’emoji della forza e un cuore rossonero, i colori della Settignanese. A scrivergli è Maurizio, il suo, quando era bambino e tirava i primi calci al pallone all’età di 5 anni. Un rapporto ancora speciale come ci racconta lo stesso Romei: "Gli ho mandato il messaggio dopo la straordinaria doppietta che ha realizzato con la MacedoniaFin da bambino era molto educato, ha preso gli insegnamenti della sua famiglia che gli è stata al fianco, sotto tutti i punti di vista. È un ragazzo serio, gentile.". A riportarlo è Gazzetta.Per la società Settignanese-Scuola calcio Ferruccio Valcareggi,Il suo primo cartellino, con la foto e la sua firma, è appeso nella sede della società, incorniciato. I campi dove giocano ogni giorno centinaia di ragazzi, confinano con quelli del centro tecnico federale di Coverciano e lui diventa così anche un esempio e un simbolo per tutti quei bambini che a Firenze sognano grandi imprese nel mondo del calcio.: "È uno dei 5 tornanti a destra più forti al mondo. La doppietta contro la Macedonia mi ha dato un’emozione profonda perché per me l’Italia è una sensazione speciale, anche per quello che ha fatto mio babbo in azzurro. In passato Gigi Riva mi ha fatto esultare per le sue doppiette e ora quella stessa felicità me la trasmette Federico. Per la Settignanese è un orgoglio, una coccarda. Il suo primo cartellino è appeso negli uffici e ai campi del nostro club perché deve essere ben visibile a tutti i bambini, ma anche ai genitori e ai nonni. E poi la nostra scuola calcio tutti gli anni manda 4-5 giocatori alla Fiorentina che poi hanno la possibilità di emergere".Certo per una carriera al top, servono testa e piedi che a Federico non sono mai mancati. E in questo caso il presidente Maurizio Romei sottolinea: "Enrico non gli ha dato soltanto l’educazione perché da bambino aveva le stesse movenze di suo padre. Giocava sulla fascia anche da piccolo e non dimentichiamoci che il suo maestro da noi è stato un certo Kurt Hamrin che era il responsabile del settore giovanile e dava ai ragazzi gli esercizi da fare durante la settimana. Il sabato e la domenica invece il suo allenatore era Alessandro Francini che ora è in Eccellenza, sulla panchina della Rondinella.A volte pur di giocare, si metteva anche fra i pali, se mancava il portiere. Perché è vero che voleva fare gol di continuo, ma la voglia di calcio per lui non aveva limiti e l’importante era avere il pallone fra i piedi o fra le mani".Quando è arrivato alla Settignanese, Chiesa aveva 5 anni e a 10 compiuti è passato alla Fiorentina che lo ha cresciuto : "Il club viola nel suo percorso ha un grande merito - conclude Romei - e poi è stato bravo in particolare Paulo Sousa che lo ha fatto esordire in prima squadra a sorpresa nel 2016, alla prima di campionato in trasferta contro la Juventus, gli ha dato fiducia e lo ha utilizzato al meglio. Aveva 18 anni e fece una gara da veterano invece che da debuttante. Rimasi davvero stupito in positivo, non me lo aspettavo. Poi è passato alla Juventus…e io sono un grande tifoso viola. Da quando gioca in bianconero per me è dura vederlo con quella maglia, una sofferenza, però, quando lui è in campo, non mi perdo una partita".