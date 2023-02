Federico Chiesa ha collezionato 137 presenze, condite da 26 gol, con la maglia della Fiorentina in Serie A tra l’agosto 2016 e l’ottobre 2020, prima di trasferirsi alla Juventus. Sono questi i numeri dell'ex viola, raccontati dal sito bianconero. E c'è anche un altro dato: "Da quando gioca nella Juventus, solo contro l'Inter (202) Federico Chiesa ha disputato più minuti senza mai segnare o fornire assist che contro la Fiorentina (180) in Serie A". Un'astinenza che vuole spezzare, proprio come Dusan Vlahovic.