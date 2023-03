Le parole dia Sky:- "Il guizzo è venuto dal primo tentativo fallito. Ho detto stavolta la piazzo vediamo se entra".- "Si ho chiesto scusa. Io ci voglio essere voglio dare una mano a squadra e società, purtroppo negli ultimi due anni non sono riuscito. Non sono al massimo purtroppo, ero partito bene a gennaio, ho avuto altri due problemi, mi spiace, al momento è così. Lavoro duro per esserci, le scuse erano sentite".- "Dusan è un grandissimo giocatore, ha tutto per diventare un fuoriclasse, i numeri sono con lui. Un periodo non felicissimo, ma il gol gli era già arrivato, il Var lo aveva annullato ma era stato rapido e voglioso. Non aveva fatto il rigore con la Samp, gli avevo detto che aveva calciato benissimo e oggi ha calciato male ed è entrata".- "Il primo pensiero è essere a disposizione, purtroppo nelle ultime non ho potuto per il problema al ginocchio. Il fastidio c'è ancora, sto provando a lavorare con più efficacia per esserci con più continuità, poi deciderà il mister".- "A casa ho avuto mio padre che ha avuto due infortuni gravi e mi ha detto le stesse cose di Del Piero. Ho fatto un percorso di grandi ostacoli, ma mi ha detto che è un percorso anche dopo".