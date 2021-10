Riportiamo la moviola dell'ex arbitro Massimo Chiesa su Calciomercato.com per quanto riguarda le partite della 7^ giornata di Juventus e Inter:

TORINO-JUVENTUS 0-1

Valeri (Var Di Paolo) 6

"Non se l'è cavata male dal punto di vista disciplinare, queste partite non sono mai semplici ma Valeri raggiunge la sufficienza. Giusto non fischiare il rigore sul contatto Pobega-Cuadrado in area granata".



SASSUOLO-INTER 1-2

Pairetto (Var Nasca) 5

"Non prende la decisione corretta in occasione del fallo di Handanovic su Defrel: il portiere occupa spazio, gli taglia la strada ed entra in modo scomposto. Sarei stato favorevole all'espulsione. Giusto il rigore per l'Inter perché Consigli travolge Dzeko".