Con grande determinazione e fame, a testa bassa, Federico Chiesa si è preso la Juventus e ha convinto tutto l'ambiente con prestazioni di altissimo livello. Era difficile pronosticare un tale impatto nel momento del suo arrivo a Torino, ma l'esterno si è dimostrato perfettamente all'altezza della sfida. A far emergere ciò sono anche i numeri del talento ex Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Opta, infatti, Chiesa è il primo giocatore in Serie A per assist dopo una progressione in solitaria palla al piede: 5. Come lui ha fatto Mkhitaryan; a 4 si assestano Insigne, Lukaku e Leao.