Tante situazioni in dubbio in casa Juve dopo gli ultimi giorni e l'ultima gara disputata. Contro il Frosinone, non è stato convocato Federico Chiesa, out per un fastidio al tendine rotuleo. Il giocatore ha saltato il match per precauzione ma contro la Roma si punta a riavere a disposizione Chiesa, che in questi giorni ha svolto un programma di recupero individuale, riporta Gazzetta.it. Il match con i giallorossi è in programma domenica prossima, c'è quindi ancora tempo per l'ex Fiorentina per recuperare e mettersi a disposizione di Allegri.