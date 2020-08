3









Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Federico Chiesa preferirebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato, ambendo ad una squadra di profilo superiore e a giocare le coppe europee. La Juventus resta sempre l’ipotesi più concreta, oltre che la preferita dal ragazzo, anche perché sembra l’unica squadra con la forza economica per soddisfare le pretese del ragazzo. Rimangono interessate Napoli e Milan, che però hanno provato ad abbassare le pretese inserendo Maksimovic e Paquetà, vedendosi rispondere picche dalla Fiorentina. Chiesa, che non vuole lasciare la Serie A e non vede di buon occhio un trasferimento all’estero, è alla ricerca di una squadra capace di dargli spazio e risalto in un contesto ambizioso, e il cerchio sembra restringersi.