1









Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com commentando Milan-Juve:



"Milan-Juventus: Irrati 4,5 (Var Orsato). “Partita da dimenticare per Irrati. Sul gol di Calabria, le proteste della Juventus sono giustificate: a inizio azione, Calhanoglu entra su Rabiot con l’anca. Il contatto non è spalla-spalla, è falloso ed era da sanzionare. Il Var Orsato non interviene, lascia il giudizio del campo e di Irrati che era vicino all’azione. Il gol a nostro avviso era da annullare. Al 70’, un altro errore grave nella direzione della partita: manca il rosso a Bentancur che - già ammonito - entra in scivolata in netto ritardo su Castillejo. Irrati dà il vantaggio, ma poi inspiegabilmente non ammonisce lo juventino (il Var non può intervenire sulla somma di ammonizioni). Al 93’, infine, manca un rigore netto per il Milan: la gamba di Rabiot in area colpisce il ginocchio di Brahim Diaz che cade a terra”".