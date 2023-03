Come racconta Gazzetta, è un momento particolare per Federico. Prima la paura nel finale della partita dell’Allianz Stadium contro i tedeschi. Poi la falsa partenza di San Siro, domenica scorsa, con tanto di ingresso dalla panchina e sostituzione dopo appena venti minuti scarsi. «Ho ancora un po’ di fastidio», ha ammesso lo stesso Chiesa dopo il gol di Friburgo dei giorni precedenti.E grazie alle terapie degli ultimi giorni anche la tendinite sembra in via di guarigione. Tanto che in casa Juve e anche negli ambienti vicini al giocatore sono ottimisti sul rientro di Fede già per la ripresa del primo aprile contro il Verona.