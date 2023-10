Corsa contro il tempo perin vista di Milan-Juve, in programma domenica sera alle 20:45. A tre giorni dal big match, i dubbi sull'attaccante restano considerando che anche ieri non si è allenato con la squadra e ha svolto lavoro differenziato. Da un punto di vista medico gli esami non hanno evidenziato nulla, ragione per cui, scrive Tuttosport, è anche difficile capire come intervenire per alleviare la noia muscolare a due settimane dalla sua comparsa.Per capire meglio le reali chance di esserci a San Siro, almeno dalla panchina, bisognerà attendere oggi pomeriggio, quando la Juve, insieme a tutti i nazionali rientrati dai rispettivi impegni, si allenerà alla Continassa.. Il precedente comunque lascia speranze ad Allegri, visto che nella prima sosta stagionale, Chiesa ricominciò ad allenarsi dopo il fastidio muscolare tre giorni prima di Juve-Lazio, giocando poi addirittura da titolare e segnando.