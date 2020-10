"Chiesa dimostri di valere i milioni spesi". E giù di critiche. L'ultimo 'mini caso' che ha coinvolto il tifo bianconero stavolta è stato legato all'ultimo acquisto del mercato targato Paratici. Federico Chiesa, che domani contro il Crotone sarà verosimilmente titolare, è stato protagonista di un articolo di Gazzetta.it non esattamente apprezzato da parte dei tifosi. Che no, non difendono subito l'esterno, ma chiedono quantomeno pazienza, un po' di tempo per ambientarsi e per capire la pesantezza della maglia che solo in queste ore sta imparando a vestire. Dunque, nessuna fretta nei suoi confronti, ma tanta rabbia per chi prova a giudicare prima di vedere. Nella gallery, i commenti 'piccati' dei supporters.