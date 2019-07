Federico Chiesa vuole la Juventus.Sia Joe Barone che Rocco Commisso hanno confermato, anche con parole molto dure , la volontà della società viola di non fare a meno della loro stella che oggi non voleva aggregarsi alla squadra. Come riporta Sky Sport, Chiesa è poi sceso dal pullman scuro in volto e senza rispondere alle domande dei giornalisti. La Fiorentina lo vuole tenere anche contro la sua volontà.