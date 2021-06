Roberto Mancini ha le idee chiare sull'undici titolare dell'Italia per l'Europeo, e nella formazione-tipo, secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, non c'è Federico Chiesa. Al suo posto infatti, il ct preferirebbe Domenico Berardi. Già ai tempi della Fiorentina il ct aveva mandato un messaggio all'esterno classe '97: "Deve giocare col sorriso" gli aveva rimproverato all'epoca. Oggi l'ha trovato e in una stagione sfortunata per la squadra è stato uno dei migliori bianconeri della stagione. Ma per ora, nelle gerarchie dell'Italia parte dietro Berardi.