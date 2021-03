È putiferio sulla panchina della Juventus. Tutto accade al 71’, quando Chiesa salta secco Foulon, che cadendo ostacola la corsa dell’esterno della Juventus. Il rigore poteva starci, ma Abisso non viene neanche richiamato al monitor per rivedere l’episodio. Scoppiano così le proteste di tutta la panchina bianconera, che invita l’arbitro ad andare a rivedere il contatto. Furioso Fabio Paratici, che si è lasciato andare in proteste piuttosto vistose.