Una settimana importante. Archiviata la vittoria contro l'Udinese, la Juve aspetta l'impegno in Coppa Italia martedì contro la Sampdoria (senza Allegri in panchina per via di una vecchia squalifica da scontare) e poi la sfida importantissima contro il Milan. Ma questa sarà una settimana importante anche per due bianconeri: Danilo, che potrebbe tornare giocando uno spezzone di partita, e Chiesa, reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante la trasferta di Roma. Mercoledì, a Innsbruck, l'azzurro sarà operato da Christian Fink, lo specialista che si era già occupato degli infortuni di Chiellini e Demiral. Lo ricorda Tuttosport.