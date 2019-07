Faccia a faccia, forse decisivo. Ieri, come riporta il Corriere dello Sport, c'è stato un approccio importante tra Joe Barone (braccio destro e riferimento del presidente Commisso) e Federico Chiesa: il giocatore ha ribadito la volontà di andare via dalla Fiorentina, nonostante il silenzio di questi giorni. Resta un addio difficile da attuare, secondo il quotidiano, ma che ora ha una crepa impossibile da arginare.



L'INCONTRO - Chiesa non avrebbe fatto riferimento diretto alla Juve. Ha solamente detto a Barone di aver bisogno di nuovi stimoli: il confronto ha raggiunto toni accesi, perché il tuttofare viola gli ha subito ribadito la volontà viola di tenerlo. La scappatoia? Barone aveva un asso nella manica: ha chiesto a Chiesa di esporsi e di dire ai fiorentini di voler andar via, per giunta alla Juventus. 'Commisso non ha bisogno dei tuoi soldi', tra le parole scappate a Barone. Che avrebbero ulteriormente mortificato Federico. Commisso è deluso, e lo era ancor di più ieri dopo una chiamata dello staff: Chiesa non voleva neanche allenarsi. A risolvere la situazione ci aveva pensato Barone via telefono, poi la rottura.



IL SISTEMA - La vera anti-Juve è dunque la Fiorentina? 'Scherza', ma non troppo, il Corsport. Che sottolinea come Commisso sia irritato dal pressing Juve su Chiesa. Da qui, il colloquio telefonico tra Fabio Paratici e Joe Barone. Il dirigente italoamericano ha protestato animatamente e ha ricordato che non lasceranno partire il giocatore. "Il sistema", per il quotidiano, i viola non ll'accettano.