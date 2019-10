Secondo quanto riportato nella giornata di ieri dal quotidiano La Nazione, nonostante sia tornato il sereno tra le parti, al momento la Fiorentina e Federico Chiesa non hanno programmato alcun incontro per discutere dell'eventuale rinnovo di contratto. In scadenza a giugno 2022, l'esterno classe '97 è nel mirino di Inter e Juventus. La Juve, anche per questo, è pronta a dare l'assalto definitivo all'esterno, con cui ha già trovato un accordo di massima dalla scorsa estate intorno ai 5 milioni di euro. A fine stagione, dunque, tornerà protagonista del duello fra nerazzurri e bianconeri. Con questi ulimi leggermente favoriti...