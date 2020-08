L’asse di mercato Fiorentina-Bologna può nuovamente tornare a splendere. Dopo aver dato vita al trasferimento di Erick Pulgar in viola l’anno scorso, i due club sarebbe pronti a trattare per un attaccante. Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, la Fiorentina avrebbe individuato in Riccardo Orsolini il sostituto ideale di Federico Chiesa, al centro di numerosi rumors che lo vedono lontano da Firenze. Entrambi sono sul taccuino di Fabio Paratici, in particolare la Juventus gode di un particolare gentlemen agreement con il Bologna per riabbracciare l’esterno rossoblu: 22 milioni per questa estate o 30 milioni per il 2021.