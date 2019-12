di LB, inviato a Figline

A margine della festa per i 100 anni del Figline Valdarno, Enrico Chiesa fa il punto su suo figlio Federico, per il quale svolge anche il ruolo di agente.



COME STA - "Sta lavorando al centro sportivo per recuperare dall’infortunio dalla caviglia. Si allena tutti i giorni, non è andato via per recuperare da questo infortunio e ci auguriamo possa farlo al più presto. Peccato, è normale che dispiace perché ci sono le feste, ma l’importante è che possa recuperare e mettersi a disposizione per la squadra al più presto”.



COMMISSO - "L'incontro? è stato piacevolissimo, Commisso è una persona eccezionale, c’è stata subito grande empatia. Sono rimasto contento e anche lui lo è stato. Finito l’incontro ci siamo abbracciati. C’è un bellissimo rapporto, questa è la cosa bella, visto che nel calcio non è mai facile. Speriamo vada tutto nel miglior modo possibile”.



FIORENTINA - "A metà campionato non si possono tirare le somme. Ci auguriamo che possa risalire, penso abbia mezzi per farlo. L’importante è stare tranquilli. Torno allo stadio? Sicuramente, sono affezionato al popolo viola. La cosa bella è che quando finisci la carriera si ricordano di te non solo come calciatore ma come persona”.