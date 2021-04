Federico Chiesa è uno degli elementi in assoluto più convincenti in questa difficile annata della Juventus, uno dei punti fermi da cui ripartire per la prossima stagione. L'ex giocatore della Fiorentina ha portato a Torino anche la sua fidanzata, Benedetta Quagli, di cui avevamo già fatto la conoscenza quando il suo ragazzo si è trasferito alla Juve. Benedetta, date le performance del suo Federico, non può che essere felice. E siamo certi che rimarrà in Piemonte ancora a lungo.

Qui di seguito una selezione di foto di Lady Chiesa tratte dal suo profilo Instagram negli ultimi cinque mesi: