"Gli inglesi impazziscono per le sue corse generose e irresistibili, per gli scatti improvvisi e quasi irrazionali che spaccano le difese, per i gol decisivi.Forse perché sembra il più inglese degli azzurri, un’ala verticale e diretta: scatto, dribbling, cross o tiro solo a velocità impensabile negli anni 70 e 80.". Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che racconta l'impatto di Chiesa su Euro 2020 e sugli inglesi.