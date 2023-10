Federico Chiesa salterà la partita contro il Torino nonostante gli esami non abbiano evidenziato lesioni. Questione di "preoccupazione" del giocatore, come ha detto Allegri, il quale sentendo dolore non era convinto di riuscire a giocare. Come scrive, il pensiero torna indietro di un paio d'anni quando era Paulo Dybala a ritrovarsi spesso e volentieri fermo i box nonostante gli esami strumentali escludessero di volta in volta lesioni o problemi più seri, “una questione di testa” cercava di spiegare Allegri all'epoca a proposito del talento argentino.