Your browser does not support iframes.

Ecco le prime pagine dei giornali sportivi di domani, con tanta Juve in evidenza, in vista della partita contro la Fiorentina. "Chiesa, esame di Juve" titola infatti Tuttosport, con tutta l'attenzione incentrata sull'intreccio tra l'attaccante viola e quella che, per lungo tempo, si è detto essere la sua potenziale squadra futura. Un matrimonio già scritto, almeno così sembrava finché Rocco Commisso non è atterrato a Firenze, bloccando di fatto l'accordo che la Juventus aveva già preso con i Della Valle in uscita. Sarà quindi una partita speciale, anche per potersi mettere in mostra, dopo un avvio di stagione in cui Chiesa ha patito molto la flessione dell'intera Fiorentina.