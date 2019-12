L'agente e opinionista Furio Valcareggi ha parlato a Radio Sportiva svelando un retroscena di mercato su Federico Chiesa: "A mio avviso doveva andare via dalla Fiorentina a giugno. Corvino l'aveva già venduto alla Juventus per 80 milioni di euro più bonus. Il Chiesa di oggi non è lui, non ha un grandissimo clima attorno"