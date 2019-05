Da una parte Federico Chiesa, dall’altra Nicolò Zaniolo: due gioielli italiani che la Juventus studia da mesi, valutando la migliore soluzione per portarli a Torino. Come scrive Tuttosport, il nodo riguarda anche le possibili contropartite tecniche da offrire rispettivamente a Fiorentina e Roma: per agevolare l’affare Chiesa ai viola possono interessare Riccardo Orsolini (in prestito al Bologna) o Rogério (in prestito Sassuolo), mentre i giallorossi guardano con attenzione a Mattia Perin. La Juve non dimentica gli obiettivi "azzurri": il mirino è sempre puntato su Chiesa e Zaniolo.