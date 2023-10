In merito alle condizioni di Chiesa e Vlahovic, Allegri ha risposto così in conferenza stampa: "Stiamo tutti bene. Chiesa è rientrato dopo 3 settimane di non allenamento. Ha fatto una buona settimana. Vlahovic era avanti a Chiesa, il resto della squadra sta bene. A parte i singoli, credo che domani sia una partita pericolosa, al pari loro. Se ci metteremo così avremo più possibilità di vincere. Sennò rischiamo una brutta sorpresa. Partono loro? Non ho deciso. Ho la rifinitura, poi deciderò".