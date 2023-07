La premessa è che nonostante sia necessario effettuare delle mosse affinché senza Champions League si possa abbracciare ugualmente il concetto di sostenibilità, il club bianconero non ha bisogno di cedere per forza i suoi pezzi pregiati. Nessuno però è incedibile e questo concetto lo sa bene anche il nuovo responsabile dell'area sportiva, Cristiano Giuntoli.SERVE LA GRANDE OFFERTA - Per quanto riguarda Vlahovic, c'era stato un sondaggio del Bayern Monaco ma gli estimatori non mancano neanche in Premier League, senza dimenticare il Psg. Come riferisce Goal.com,Per portarlo via da Torino quindi servirà una super offerta, ricordando anche che la Juve spese 80 milioni un anno e mezzo fa. Diversa è invece la situazione di Chiesa.L'esterno italiano, essendo da più anni alla Juve con l'aggiunta che è stato pagato meno rispetto a Dusan (60 milioni), ha un pesoLa partita sul figlio di Enrico si gioca sostanzialmente suanche se al momento al di là dell'Aston Villa nessuno si è ancora fatto avanti concretamente per il giocatore. L'entourage ha smentito l'indiscrezione secondo cui era stata fatta una richiesta di 8 milioni di euro alla Juve per rinnovare. Ad oggi però non ci sono novità sul prolungamento del contratto; tutto (o quasi) dipenderà da questo.