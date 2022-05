Stagione finita: alcuni hanno già ricominciato con le Nazionali, altri si dedicano alle vacanze con amici e famiglia, o continuano ad allenarsi lontani da Torino. Dopo lo sciogliete le righe alla Continassa, i giocatori della Juventus si sono sparsi in giro per il mondo e sui propri canali social stanno documentando i primi giorni di vacanza.



Sfoglia la gallery per vedere le foto dalle vacanze dei calciatori juventini