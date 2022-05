L'arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio aveva riacceso l'entusiasmo nell'ambiente bianconero, smarrito soprattutto dopo la partenza di Cristiano Ronaldo a stagione già avviata. Il desiderio più grande di tutti i tifosi juventini però, è quello di poter vedersi ricreare nuovamente la coppia d'oro che infiammava Firenze, quella composta con l'altro figliol prodigo, Federico Chiesa. In attesa di vederli in campo però, i tifosi bianconeri possono iniziare a fare le prova grazie alla storia condivisa sui social proprio dall'attaccante serbo che, si immortala con il Campione d'Europa all'interno dei box dell'Alfa Romeo, pronti per assistere al Gran Premio di F1, in programma oggi a Montecarlo. A renderlo noto è stata anche la Ferrari, attraverso un post condiviso sui suoi acconut social, in cui scrive: 'Due amici della Juve in visita. Grazie per il vostro supporto'.