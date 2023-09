Numeri da capogiro quelli della coppia d'attacco della Juventus composta da Federicoe Dusan. Il tecnico toscano infatti si gode ciò che il mercato non gli ha tolto, con l'ombra di Romeluche fino all'ultimo ha aleggiato sulla Continassa. Salvo poi la permanenza dell'attaccante italiano e di quello serbo che ora sono una coppia del tutto invidiabile e lo dicono i numeri. Sono sette le reti segnate dai due in questo avvio di campionato, quattro per Dusan e tre per Federico. Viene spontaneo chiedersi: chi meglio di loro?, capaci da soli di raggiungere quota 7 ma con una partita in più giocata rispetto alla serie A.Come riferisce il Corriere dello Sport accanto ad Haaland agisce Julian Alvarez con due gol all'attivo, accanto a Mbappe invece Marco Asensio, anche lui a quota due. Riassunto? Con una gara in più i migliori tandem d'Europa hanno segnato nove reti. Da qui, passa anche lo Scudetto. Seppur la squadra di Simone Inzaghi abbia 13 gol segnati in totale mentre quella di Max "soltanto" si fa per dire, nove. Allegri di titolo non vuole parlarne, non vuole pressioni, certo è che con un duo così sognare non costa nulla.