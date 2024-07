Il giornalista Gianniè intervenuto ai microfoni di SkySport parlando della situazione della Juventus e di Federico. Queste le sue parole:"Chiesa è un problema per la Juve. E’ ad un anno dalla scadenza e la Juve non intende rinnovarlo alle sue richieste. Non c’è trattativa, è tutto arenato. La Juve ha fatto trapelare che a Thiago Motta non interessa. Io so se gli interessa o no, ma c’è il rischio di averlo in squadra questa stagione e di perderlo a zero l’anno prossimo".