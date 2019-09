Le sconfitte contro Napoli e Genoa in campionato, la vittoria senza brillare con la Nazionale in Armenia: è un inizio di stagione con più ombre che luci per Federico Chiesa. Dopo una tormentata estate sul mercato, il gioiello classe '97 è rimasto alla Fiorentina e, per il momento, sta deludendo le attese nell'annata della definitiva consacrazione a livello italiano e internazionale. Come racconta Il Corriere della Sera, Chiesa è "intristito" dal mancato passaggio alla Juventus, ma un futuro in bianconero è tutt'altro che da escludere.



IL FUTURO - Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, Chiesa non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il club e sarebbe intenzionato a valutare un futuro a Torino piuttosto che restare alla Fiorentina anche nella prossia estate. Rocco Commisso, neo proprietario della Viola, ha vinto la propria scommessa trattenendolo a Firenze, ma il malumore di Chiesa è evidente e il futuro potrebbe portarlo, come lui stesso desidera, alla Juventus. Prima, però, serve una stagione da protagonista, per guadagnarsi la chiamata dei bianconeri nel 2020.