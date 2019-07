Secondo quanto riportato ieri sera da Sport Italia, l'Inter non avrebbe mai cercato Federico Chiesa. Il giocatore ha sempre dimostrato la sua preferenza verso la Juventus, ma ancora la trattativa non si ​è sbloccata, complici i tempi d'attesa per l'insediamento della proprietà Commisso. Presidente che non vorrebbe veder partire Chiesa, sebbene il giocatore abbia insistito per andare a Torino.