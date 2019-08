Antognoni l'aveva detto: la Fiorentina capisce il malumore di Federico Chiesa, attorno al quale la Viola ha deciso di ricostruire il progetto. Il giocatore continua ad avere un accordo di massima con la Juve, per tutta l'estate - come ricorda Tuttosport - però la Fiorentina è stata chiara: il calciatore resta. Ieri pomeriggio c'è stato pure il caso fascia: senza Pezzella, il capitano designato sarebbe proprio Federico, ma la fascia è finita sul braccio di Badelj, appena rientrato dalla Lazio. No, Chiesa non sta bene. Ha segnato contro il Monza, ma sogna la Juve. Che deve prima chiudere i problemi in difesa.