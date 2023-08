Dopo l'Al Hilal, in Arabia sono convinti che anche l'Al Nassr farà un tentativo per Federico Chiesa prima del termine del mercato. Se l'operazione dovesse andare in porto, l'italiano ritroverebbe come compagno Cristiano Ronaldo, con cui ha giocato nella sua prima stagione in bianconero con ottimi risultati personali. L'offerta che potrebbe arrivare alla Juve varia tra i 40 e i 50 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.