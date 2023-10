Federicoha dimostrato una particolare abilità nel segnare gol da fuori area controin Serie A, registrando un totale di tre reti in partite giocate in casa. Tuttavia, è interessante notare che contro l'Atalanta in trasferta, il talentuoso classe '97 ha accumulato ben 395 minuti di gioco senza mai riuscire a segnare in questa competizione. Questo fatto rende l'Atalanta una delle squadre contro cui Chiesa ha avuto difficoltà a segnare quando si gioca in trasferta nel massimo campionato italiano.In questa stagione Federico Chiesa ha già segnato quattro reti, tante quante quelle messe a segno in totale sia nel 2022/23 che nel 2021/22.