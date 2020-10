Come un segno del destino. Il debutto di Federico Chiesa in Serie A è stato proprio contro la Juventus il 20 agosto del 2016: 18 anni e 10 mesi. Quella sera sulla panchina bianconera c’era Allegri e Paulo Sousa era l’allenatore dei viola, che mandò in campo questo ragazzino figlio d’arte che aveva gli occhi di tutti puntati addosso. Quattro anni dopo Chiesa è arrivato alla Juve dopo un corteggiamento di un anno e 60 milioni messi sul piatto da Paratici tra prestito, riscatto e bonus.