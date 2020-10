Federico Chiesa, nella sua presentazione ufficiale di oggi alla Juventus, è tornato anche sul suo passato, sulla Fiorentina e su Firenze: "Ci tengo oggi a ringraziare pubblicamente la Fiorentina e Firenze per questi 14 anni che mi hanno fatto crescere. Ringrazio i presidenti Della Valle e Commisso e i tifosi. Quando ho saputo della Juve era proprio a fine mercato, ringrazio la società bianconera pere aver fatto lo sforzo di portarmi qui. Sono orgoglioso di vestire questa maglia così prestigiosa! Commisso e Pradè? Mi sono sempre comportato in modo corretto verso di loro, voglio chiudere qui la polemica. Gli insulti a mio fratello Lorenzo? Persone che non c'entrano nulla con il calcio. Sono solo persone che usano i social per offendere, per invidia personale. Non c'entra nulla con la Fiorentina e col mio trasferimento. ".