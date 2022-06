Lavoro, lavoro, lavoro. Poi Chiesa si diverte nel weekend. Come racconta Gazzetta, Federico va a Forte dei Marmi da quando era piccolo, da fedelissimo di una città fedelissima al calcio, considerato che in Versilia venivano già i nazionali campioni del mondo 1934 e 1938. Papà Enrico viveva ai bagni La Fenice, Federico resta spesso a casa, magari va in barca a Portofino, considerato che il padel - passione dello scorso anno - non è ovviamente proponibile. Le uscite sono per le serate.