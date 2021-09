Quale modo migliore di prepararsi a una delicata sfida in programma due giorni dopo (in questo caso, Juventus-Milan) che dedicarsi a svaghi culturali? Questo è ciò che avranno pensato Federico Chiesa e Dejan Kulusevski nel visitare il Museo Egizio di Torino, fiore all'occhiello del capoluogo piemontese e del nostro Paese.

DESTINI UNITI ANCHE IN CAMPO? - Vedere insieme Chiesa e Kulusevski sorridenti a condividere la visita al museo non può non suscitare una domanda legata al campo: potranno costituire anche un tandem duraturo nella Juve? Finora le loro sorti sembrano sensibilmente diverse: Chiesa è un titolarissimo, tra i leader della squadra, mentre Kulusevski è perennemente in un limbo tattico e di impiego. L'età gioca in favore dello svedese (ancora 21 anni) ma non c'è tempo da perdere...