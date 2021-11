Max Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Atalanta, ha dovuto rispondere anche a una domanda sull'eventuale involuzione di Federico Chiesa: "Con la Lazio ha fatto una bella partita, ha avuto occasioni per far gol, che sono nelle caratteristiche. A campo aperto diventa devastante. L'altra sera è stata una partita diversa, il livello era diverso. Ha fatto cose buone anche l'altro giorno,Sono contento di quello che sta facendo. La posizione? Che ci sia Dybala o meno cambia poco per lui".