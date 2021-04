Federico Chiesa è uno dei tanti giocatori della Juventus che dopo la vittoria contro il Napoli ha festeggiato il successo con un post su Instagram. Quello che balza subito all'occhio sono due commenti che gli sono arrivati. Innanzitutto quello di Merih Demiral, ieri rimasto in panchina dopo essere guarito dal Covid-19 (che invece tiene attualmente ai box Bonucci e Bernardeschi): il difensore turco non ha commentato col solito "tu top" bensì con un complimento sulla velocità di Chiesa... e poi è arrivato un ex juventino come Vincenzo Iaquinta, a prospettare "grandi cose" al giocatore della Juve!