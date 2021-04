E' del 2017, ma è tornata a circolare - e lo fa ciclicamente, ogni grande prestazione di Chiesa - l'intervista concessa da papà Enrico sul figlio, quando Federico era ancora alla Primavera della Fiorentina. "Dei ragazzi hanno chiesto degli autografi a mio figlio. Poi, si sono voltati verso di me e mi hanno detto: 'Lei è il babbo di Federico? Allora, vorremmo anche il suo autografo'. Ho firmato pensando alle mie 138 reti in Serie A, alla Coppa delle Coppe vinta con la Sampdoria, alla Coppa Uefa alzata con il Parma e alle Coppe Italia conquistate con Parma e Fiorentina. Nessuna gelosia, quella battuta mi ha reso orgoglioso. Mi ha fatto battere forte il cuore. Ho avuto la conferma di quanta strada abbia fatto Federico in un anno"